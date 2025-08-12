Юрист Жорин сообщил о нападении на адвоката его коллегии в центре Москвы

В центре Москвы совершено нападение на адвоката коллегии известного юриста Сергея Жорина. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

«Нападавший установлен, но отпущен. По этой причине мы обращаемся к руководству полиции с требованием уделить внимание произошедшему», — сообщил Жорин.

Инцидент случился на проспекте Мира, где неизвестный напал на адвоката Юлию Шуваеву. Жорин воздержался от раскрытия деталей происшествия, но подчеркнул, что оставлять этот инцидент без последствий не намерен.

На данный момент официальные комментарии правоохранительных органов относительно данного происшествия отсутствуют.