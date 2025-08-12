Появилось видео ликвидации спецназа Украины российскими войсками на Сумщине
МО: Опубликованы кадры поражения спецназа ГУР ВСУ при помощи Герани-2 на Сумщине
В Сумской области ВС РФ при помощи Герань-2 поразила спецназ ГУР ВСУ. Обложка © Министерство обороны
В Сумской области российские войска нанесли удар по подразделениям спецназа ГУР ВСУ, применив беспилотники «Герань-2». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В Сумской области ВС РФ при помощи Герань-2 поразила спецназ ГУР ВСУ. Видео © Министерство обороны
«Минобороны опубликовало кадры поражения подразделений спецназа ГУР ВСУ с применением БПЛА «Герань-2» в районе населенного пункта Кривоносовка Сумской области», — говорится в сообщении.
Дрон-камикадзе был использован для точного удара по позициям украинского спецназа. Местом атаки стал район населённого пункта Кривоносовка. На опубликованных кадрах видно, как БПЛА поражает цели, после чего поднимаются клубы дыма.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли мощный удар по району сосредоточения батальона ВСУ в Сумской области, уничтожив до 50 украинских бойцов. Атаку провели экипажи Су-34 и беспилотники «Герань-2» с применением комплекса УМПК-500. Также были опубликованы кадры объективного контроля удара, подтверждающие успешное поражение целей.