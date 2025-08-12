Появилось видео ликвидации спецназа Украины российскими войсками на Сумщине

В Сумской области российские войска нанесли удар по подразделениям спецназа ГУР ВСУ, применив беспилотники «Герань-2». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В Сумской области ВС РФ при помощи Герань-2 поразила спецназ ГУР ВСУ. Видео © Министерство обороны

«Минобороны опубликовало кадры поражения подразделений спецназа ГУР ВСУ с применением БПЛА «Герань-2» в районе населенного пункта Кривоносовка Сумской области», — говорится в сообщении.

Дрон-камикадзе был использован для точного удара по позициям украинского спецназа. Местом атаки стал район населённого пункта Кривоносовка. На опубликованных кадрах видно, как БПЛА поражает цели, после чего поднимаются клубы дыма.