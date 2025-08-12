Встреча Путина и Трампа
12 августа, 06:03

Мошенница с шизофренией сорвала куш на 25 млн, заманивая россиян турами с концертами Меладзе

Турагент развела россиян на 25 млн, обещая им тур в отель с концертом Меладзе

Девушка развела россиян на деньги и легла в психушку. Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian

Турагент Анна из Тулы обвела вокруг пальца свыше 200 россиян, выманив у них миллионы под предлогом эксклюзивных путешествий, сообщает SHOT. Пострадавшие рассказывают: девушка предлагала путёвки в Турцию, Египет, на Кубу и Бали по бросовым ценам, обещая бонусом выступления знаменитостей — от Меладзе до Шуфутинского и Савичевой. Под видом договоров от её агентства TurBarIbiza она собирала деньги, а затем бесследно пропадала.

Обман раскрылся, когда туристы поняли: их туры никто не бронировал, а деньги растворились. Связаться с Анной не удалось — в конце июля она, по слухам, оказалась в психиатрической клинике с признаками шизофрении, не в силах объяснить, куда делись 25 миллионов. На данный момент 20 семей подали заявления в полицию, требуя найти аферистку и вернуть средства.

В Омске задержали мошенников, которые обещали «доход до конца жизни»
В Омске задержали мошенников, которые обещали «доход до конца жизни»

Ранее в Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд арестовал двоих мужчин, которых обвинили в мошенничестве с хищениями выплат участникам СВО. Два жителя Пскова вводили мужчин призывного возраста в заблуждение, завлекая их подписать контракты для участия в СВО с якобы льготными условиями.

