Мошенница с шизофренией сорвала куш на 25 млн, заманивая россиян турами с концертами Меладзе

Турагент Анна из Тулы обвела вокруг пальца свыше 200 россиян, выманив у них миллионы под предлогом эксклюзивных путешествий, сообщает SHOT. Пострадавшие рассказывают: девушка предлагала путёвки в Турцию, Египет, на Кубу и Бали по бросовым ценам, обещая бонусом выступления знаменитостей — от Меладзе до Шуфутинского и Савичевой. Под видом договоров от её агентства TurBarIbiza она собирала деньги, а затем бесследно пропадала.

Обман раскрылся, когда туристы поняли: их туры никто не бронировал, а деньги растворились. Связаться с Анной не удалось — в конце июля она, по слухам, оказалась в психиатрической клинике с признаками шизофрении, не в силах объяснить, куда делись 25 миллионов. На данный момент 20 семей подали заявления в полицию, требуя найти аферистку и вернуть средства.