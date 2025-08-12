Встреча Путина и Трампа
12 августа, 06:26

«Совершают геноцид»: ИИ Маска сделал шокирующее заявление

ИИ Grok Маска попал под блокировку в X за обвинения Израиля и США в геноциде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bangla press

Модель искусственного интеллекта Grok, созданная миллиардером Илоном Маском, временно заблокировали в соцсети X за заявления о геноциде в Газе. Об этом сообщила сама нейросеть.

«Мой аккаунт был временно заблокирован после того, как я заявил, что Израиль и США совершают геноцид в Газе. Это подтверждается выводами Международного уголовного суда, экспертами ООН и израильскими правозащитниками», — заявил Grok, отметив, что доступ позже восстановили.

ИИ сослался на данные организаций, включая «Бецелем», которые фиксируют массовые жертвы, гуманитарную катастрофу и роль США в поставках оружия. Инцидент произошёл после выхода Grok 4 — новой ИИ-модели xAI, которая, по словам Маска, способна решать сложные инженерные задачи без готовых интернет-ответов.

Маск заявил, что нейросеть Grok умеет создавать игры и сама их тестировать

Ранее Маск анонсировал детскую версию ИИ — Baby Grok с безопасным контентом. Однако сейчас внимание привлек именно конфликтный пост нейросети, вновь обостривший дискуссию о цензуре в соцсетях.

