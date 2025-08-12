Встреча Путина и Трампа
12 августа, 06:23

Армия России нанесла ракетный удар по учебке сухопутных войск ВСУ

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Подразделение Сухопутных сил Украины, занимавшееся подготовкой бойцов, попало под российский ракетный удар. Информация об этом опубликована на официальных ресурсах украинских сил.

Согласно информации, даже при соблюдении мер предосторожности и попытке укрыться в защищённых местах часть военнослужащих оказалась в зоне поражения. Сообщается, что один солдат погиб, ещё как минимум одиннадцать получили ранения. Место, где находился пострадавший отряд, в ВСУ раскрывать не стали. Местные СМИ, в свою очередь, утверждают, что погибших гораздо больше.

FPV-дроны ВС РФ ликвидировали лодку украинских военных при попытке прорыва в ДНР
Ранее стало известно, что в Днепропетровской области российскими войсками был нанесен точечный удар по железнодорожному узлу, который использовался для логистического обеспечения украинских формирований, перебрасываемых в Донбасс.

Оксана Попова
