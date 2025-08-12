Армия России нанесла ракетный удар по учебке сухопутных войск ВСУ
Сухопутные войска ВСУ заявили о ракетном ударе ВС РФ по учебному подразделению
Подразделение Сухопутных сил Украины, занимавшееся подготовкой бойцов, попало под российский ракетный удар. Информация об этом опубликована на официальных ресурсах украинских сил.
Согласно информации, даже при соблюдении мер предосторожности и попытке укрыться в защищённых местах часть военнослужащих оказалась в зоне поражения. Сообщается, что один солдат погиб, ещё как минимум одиннадцать получили ранения. Место, где находился пострадавший отряд, в ВСУ раскрывать не стали. Местные СМИ, в свою очередь, утверждают, что погибших гораздо больше.
Ранее стало известно, что в Днепропетровской области российскими войсками был нанесен точечный удар по железнодорожному узлу, который использовался для логистического обеспечения украинских формирований, перебрасываемых в Донбасс.