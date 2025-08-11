Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 августа, 07:19

FPV-дроны ВС РФ ликвидировали лодку украинских военных при попытке прорыва в ДНР

МО: Российские войска уничтожили лодку ВСУ на Клебан-Быкском водохранилище

ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ

Подразделения Южной группировки войск ВС РФ ликвидировали лодку украинских военных в акватории стратегически важного Клебан-Быкского водохранилища на территории Донецкой Народной Республики. Как сообщили в Министерстве обороны России, операция была проведена с использованием современных беспилотных систем.

«Расчётами FPV-дронов <…> была уничтожена лодка, оборудованная электромотором», — говорится в официальном заявлении военного ведомства.

Лодка ВСУ. Фото © Минобороны России

Отмечается, что подразделения Южной группировки войск пресекли попытку бойцов 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ скрытно выйти из окружения. По данным ведомства, противник пытался осуществить эвакуацию с южного берега Клебан-Быкского водохранилища в сторону Константиновки.

В настоящее время, как подчёркивают в Минобороны, российские военные установили полный огневой контроль над обоими берегами Клебан-Быкского водохранилища, что исключает возможность повторения подобных операций.

Ранее в Донецкой Народной Республике Вооружённые силы Российской Федерации нейтрализовали Ивана Смаглюка, связанного с батальоном «Азов»*. Помимо этого, был нанесён мощный ракетный удар комплексом «Искандер» по лагерю «Азова»*, который привёл к уничтожению значительного числа украинских военнослужащих. Вследствие той атаки погибли более 50 бойцов ВСУ, а свыше 200 получили ранения.

*Террористическая организация, запрещённая на территории России.

