FPV-дроны ВС РФ ликвидировали лодку украинских военных при попытке прорыва в ДНР

Подразделения Южной группировки войск ВС РФ ликвидировали лодку украинских военных в акватории стратегически важного Клебан-Быкского водохранилища на территории Донецкой Народной Республики. Как сообщили в Министерстве обороны России, операция была проведена с использованием современных беспилотных систем.

«Расчётами FPV-дронов <…> была уничтожена лодка, оборудованная электромотором», — говорится в официальном заявлении военного ведомства.

Лодка ВСУ. Фото © Минобороны России

Отмечается, что подразделения Южной группировки войск пресекли попытку бойцов 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ скрытно выйти из окружения. По данным ведомства, противник пытался осуществить эвакуацию с южного берега Клебан-Быкского водохранилища в сторону Константиновки.

В настоящее время, как подчёркивают в Минобороны, российские военные установили полный огневой контроль над обоими берегами Клебан-Быкского водохранилища, что исключает возможность повторения подобных операций.