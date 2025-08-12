Миллиарды: Названа сумма, которую похитил бизнесмен Новицкий из пенсионных фондов
ТАСС: Бизнесмен Новицкий похитил более 9 млрд рублей через пенсионные фонды
Евгений Новицкий с адвокатом в зале суда. Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы
Следствие установило факты хищений на сумму свыше 9 миллиардов рублей по уголовному делу бизнесмена Евгения Новицкого. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Общий размер установленных на данный момент хищений по уголовному делу Новицкого превышает 9 миллиардов рублей, действия обвиняемых привели к банкротству данных пенсионных фондов, а требования кредиторов составляют чуть менее 12 миллиардов рублей», — заявил собеседник агентства.
По информации следствия, Новицкому предъявлено обвинение по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2024 году Тверской районный суд Москвы отправил его под домашний арест вместе с двумя предполагаемыми соучастниками — предпринимателем Олегом Мезенцевым и Ольгой Илларионовой.
Следствие считает, что группа лиц во главе с Новицким разработала схему хищения средств пенсионного фонда НПФ «Урал ФД». По версии правоохранителей, под видом покупки ликвидных ценных бумаг на бирже они выводили деньги фонда по завышенным ценам, не соответствующим рыночным условиям. Эти действия привели к банкротству пенсионного фонда.
Ранее в рамках масштабного расследования Федеральная служба судебных приставов (ФССП) заблокировала счета главы Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Алексея Колбасина. Согласно данным, опубликованным в базе ФССП, общая сумма арестованных средств составляет 3 939 492 300 рублей. Аналогичные финансовые ограничения были также наложены на трёх других фигурантов дела.