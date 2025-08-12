Миллиарды: Названа сумма, которую похитил бизнесмен Новицкий из пенсионных фондов

Следствие установило факты хищений на сумму свыше 9 миллиардов рублей по уголовному делу бизнесмена Евгения Новицкого. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Общий размер установленных на данный момент хищений по уголовному делу Новицкого превышает 9 миллиардов рублей, действия обвиняемых привели к банкротству данных пенсионных фондов, а требования кредиторов составляют чуть менее 12 миллиардов рублей», — заявил собеседник агентства.

По информации следствия, Новицкому предъявлено обвинение по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2024 году Тверской районный суд Москвы отправил его под домашний арест вместе с двумя предполагаемыми соучастниками — предпринимателем Олегом Мезенцевым и Ольгой Илларионовой.

Следствие считает, что группа лиц во главе с Новицким разработала схему хищения средств пенсионного фонда НПФ «Урал ФД». По версии правоохранителей, под видом покупки ликвидных ценных бумаг на бирже они выводили деньги фонда по завышенным ценам, не соответствующим рыночным условиям. Эти действия привели к банкротству пенсионного фонда.