Иностранцы сбежали из центра содержания на Кубани, среди них — осуждённый за убийство украинец
Вячеслав Жмурко и Александр Капуста. Обложка © SHOT
Вечером 10 августа из центра временного содержания иностранных граждан в Краснодаре сбежали шестеро человек, сообщили источники SHOT. Среди них — трое украинцев (Николай Кисленко, Вячеслав Жмурко, Александр Капуста), двое армян (Артур и Гарик Бабаяны) и один гражданин Молдовы (Николай Камбур). Все они пребывали в России без законных документов. Пятерых беглецов оперативно задержали, но поиски последнего продолжаются.
Сбежавшие иностранцы. Фото © Telegram / SHOT
По предварительным данным, разыскивается 39-летний Вячеслав Жмурко из Украины, ранее осуждённый в 2017 году за убийство жителя Краснодара и приговорённый к семи годам лишения свободы.
Также правоохранительные органы ведут розыск осуждённого, совершившего побег из колонии-поселения вблизи Уфы. В ГУФСИН напомнили, что в колониях-поселениях осуждённые содержатся без охраны, им разрешено носить гражданскую одежду, иметь при себе денежные средства и ценные вещи, распоряжаться деньгами без каких-либо ограничений, а также получать посылки и свидания без ограничений по количеству.