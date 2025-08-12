Иностранцы сбежали из центра содержания на Кубани, среди них — осуждённый за убийство украинец

Вечером 10 августа из центра временного содержания иностранных граждан в Краснодаре сбежали шестеро человек, сообщили источники SHOT. Среди них — трое украинцев (Николай Кисленко, Вячеслав Жмурко, Александр Капуста), двое армян (Артур и Гарик Бабаяны) и один гражданин Молдовы (Николай Камбур). Все они пребывали в России без законных документов. Пятерых беглецов оперативно задержали, но поиски последнего продолжаются.

Сбежавшие иностранцы. Фото © Telegram / SHOT

Сбежавшие иностранцы. Фото © Telegram / SHOT

По предварительным данным, разыскивается 39-летний Вячеслав Жмурко из Украины, ранее осуждённый в 2017 году за убийство жителя Краснодара и приговорённый к семи годам лишения свободы.