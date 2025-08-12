Китай нашёл способ нанести удар по американскому ВПК
Эксперт Семёнов: Китайские ограничения бьют по ВПК США, создавая сбои и задержки
Китай ограничил поставки ряда критически важных минералов западным оборонным компаниям, что уже приводит к задержкам заказов, росту цен и сокращению производства в США. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.
Пекин, контролирующий более 90% мирового рынка редкоземельных металлов, с лета сохраняет ограничения на экспорт неодима, диспрозия, тербия, галлия, германия, сурьмы и промышленных магнитов. Теперь поставки занимают больше времени, а китайская сторона требует доказательств гражданского назначения продукции.
По словам экономиста, председателя совета директоров компании «Трансинвест» Дмитрия Семёнова, для замены китайских поставок союзникам США придётся строить новые добывающие и перерабатывающие предприятия, что займёт годы и потребует миллиардных вложений.
«Австралия способна компенсировать лишь 15–20%, остальные — 30–40%, причём в пять-десять дороже, плюс логистические издержки. Такая «перестройка» обойдётся военно-промышленному комплексу США в миллиарды долларов», — отметил он.
Ситуация уже отражается на ценах: самарий подорожал в 60 раз, другие элементы — в пять раз. Запасы германия, галлия и сурьмы у некоторых подрядчиков Пентагона могут закончиться в течение нескольких месяцев. В США ранее планировали полностью отказаться от китайских магнитов к 2027 году, но эксперты считают, что сроки придётся пересмотреть.
Напомним, ранее США временно отменили ограничения на экспорт технологий в Китай для содействия торговым переговорам. Администрация президента решила приостановить введение ограничений, чтобы не ухудшить процесс диалога с Пекином.