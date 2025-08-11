Трамп отложил новые пошлины на товары из Китая на 90 дней

Президент США Дональд Трамп продлил отсрочку введения дополнительных тарифов на товары из Китая на три месяца. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на официального представителя администрации.

Документ был подписан за несколько часов до окончания предыдущего моратория на повышение таможенных сборов, который ранее установил глава государства. Новые условия приостанавливают введение повышенных пошлин на китайский импорт сроком на 90 дней.