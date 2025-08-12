США могут выбыть из игры, потерпев поражение в гонке вооружений с РФ и Китаем

Соединённые Штаты попали в трудное положение, ведь в гонке ядерных вооружений они идут позади России и Китая. Об этом в беседе с URA.ru заявил руководитель Центра региональных аспектов военной политики США сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«Для США складывается крайне неблагоприятная с точки зрения стратегического ядерного баланса в мире ситуация. Соединённые Штаты проигрывают гонку ядерных вооружений не только России, но уже и Китаю», — отметил Батюк.

По его словам, уже скоро США надо будет сдерживать сразу две ядерные сверхдержавы, что является невообразимо трудной задачей даже для такой страны, как Америка.