США могут выбыть из игры, потерпев поражение в гонке вооружений с РФ и Китаем
Соединённые Штаты попали в трудное положение, ведь в гонке ядерных вооружений они идут позади России и Китая. Об этом в беседе с URA.ru заявил руководитель Центра региональных аспектов военной политики США сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.
«Для США складывается крайне неблагоприятная с точки зрения стратегического ядерного баланса в мире ситуация. Соединённые Штаты проигрывают гонку ядерных вооружений не только России, но уже и Китаю», — отметил Батюк.
По его словам, уже скоро США надо будет сдерживать сразу две ядерные сверхдержавы, что является невообразимо трудной задачей даже для такой страны, как Америка.
Ситуация для США была бы легче, если бы они могли выиграть в торговой войне с Китаем, но этого не произойдёт. Ранее американские СМИ признали, что у страны не хватает мощностей, чтобы противостоять Китаю. Так, в первом полугодии китайский ВВП увеличился на 5,3%, а американский — всего на 1,25%.