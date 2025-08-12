Агент Ворон рассказал, что ему обещали на Украине в обмен на убийство сотрудника Минобороны РФ
Готовивший теракт против сотрудника МО РФ дал признательные показания
Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ
Мужчина, задержанный ранее за подготовку теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны в Подмосковье, признал вину. Об этом сообщили в ФСБ.
Подозреваемый рассказал на допросе, что сотрудничал со спецслужбами Украины. Те сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться: мужчине обещали возможность возвращения в Незалежную (чьё гражданство наряду с российским у него было) без угрозы мобилизации в ВСУ, если тот совершит теракт в России.
Напомним, ранее ФСБ пресекла попытку теракта в Московской области: агент Киева под псевдонимом Ворон собирался устранить высокопоставленного представителя Минобороны РФ. Подозреваемый по заданию куратора изготовил бомбу мощностью свыше 60 кг в тротиловом эквиваленте. Её он должен был спрятать в авто и привести в действие в момент, когда рядом будет проходить цель — высокопоставленный военный. Преступным планам не суждено было сбыться — агента задержали спецслужбы России.