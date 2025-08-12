Агент Ворон рассказал, что ему обещали на Украине в обмен на убийство сотрудника Минобороны РФ

Мужчина, задержанный ранее за подготовку теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны в Подмосковье, признал вину. Об этом сообщили в ФСБ.

Подозреваемый рассказал на допросе, что сотрудничал со спецслужбами Украины. Те сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться: мужчине обещали возможность возвращения в Незалежную (чьё гражданство наряду с российским у него было) без угрозы мобилизации в ВСУ, если тот совершит теракт в России.