Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 августа, 07:56

Агент Ворон рассказал, что ему обещали на Украине в обмен на убийство сотрудника Минобороны РФ

Готовивший теракт против сотрудника МО РФ дал признательные показания

Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ

Мужчина, задержанный ранее за подготовку теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны в Подмосковье, признал вину. Об этом сообщили в ФСБ.

Подозреваемый рассказал на допросе, что сотрудничал со спецслужбами Украины. Те сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться: мужчине обещали возможность возвращения в Незалежную (чьё гражданство наряду с российским у него было) без угрозы мобилизации в ВСУ, если тот совершит теракт в России.

ФСБ показала видео задержания украинского агента Ворона, готовившего убийство военного в Подмосковье
ФСБ показала видео задержания украинского агента Ворона, готовившего убийство военного в Подмосковье

Напомним, ранее ФСБ пресекла попытку теракта в Московской области: агент Киева под псевдонимом Ворон собирался устранить высокопоставленного представителя Минобороны РФ. Подозреваемый по заданию куратора изготовил бомбу мощностью свыше 60 кг в тротиловом эквиваленте. Её он должен был спрятать в авто и привести в действие в момент, когда рядом будет проходить цель — высокопоставленный военный. Преступным планам не суждено было сбыться — агента задержали спецслужбы России.

Александра Вишнякова
