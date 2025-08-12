Суд на Алтае продлил арест предполагаемому политеховскому маньяку Манишину

11 августа 2025 года Калманский районный суд Алтайского продлил срок содержания под стражей Виталию Манишину, подозреваемому в серии убийств, приписываемых так называемому «политеховскому» маньяку. Арест был продлён на три месяца — до 21 ноября 2025 года, пишет amic.ru.

Решение о продлении меры пресечения было принято в связи с истечением предыдущего срока заключения Манишина в СИЗО 21 августа. Таким образом, общий период его содержания под стражей достигнет полутора лет. В тот же день в суде начались прения сторон, в ходе которых выступили представители обвинения. Однако их выступление не было завершено, и точный срок, который они запросят для подсудимого, пока остаётся неизвестным.

В суде пояснили, что прокурорам потребуется ещё несколько заседаний для изложения своей позиции, но точное их количество заранее определить невозможно. Следующее заседание назначено на 13 августа, где гособвинители продолжат свои речи.

Дело рассматривается в здании Железнодорожного районного суда Барнаула, при этом прения проходят в закрытом режиме — без присутствия прессы и публики.

Судебное следствие по делу Манишина завершилось 9 июля 2025 года, после чего процесс был приостановлен на месяц для подготовки к прениям. В ходе рассмотрения дела суд изучил все эпизоды убийств, в которых обвиняется подсудимый, включая гибель Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко и других жертв.