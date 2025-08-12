Эпоха обильных уловов кончилась: Россияне стали меньше покупать красную икру

За период с апреля 2024 по март текущего года практически все категории икры показали рост продаж, за исключением лососевой — её реализация снизилась почти на четверть, а именно на 21,9%. При этом именно этот вид икры продолжает занимать доминирующую долю в структуре потребительских расходов — 68,4% от общего «икорного чека» в магазинах. Об этом сообщает газета «Известия».

Глава ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что эпоха стабильных и обильных уловов тихоокеанского лосося подошла к концу. В 2024 году вылов рыбы сократился втрое по сравнению с прошлым годом, что напрямую отразилось на уменьшении объёмов производства лососевой икры. Эксперт прогнозирует, что в ближайшие пять–шесть лет не стоит ожидать возвращения к рекордным показателям вылова.

На ситуацию также повлияла трансформация путей сбыта продукции, пояснил Зверев. По его словам, потребители в России всё чаще предпочитают приобретать икру в небольших упаковках, что позволяет им не наносить ощутимый удар по личному бюджету.

Аналитик Леонид Ардалионов добавил, что с осени до конца 2024 года цена на красную икру в розничных сетях выросла на внушительные 66%. Рост стоимости оказал давление на спрос и стал одной из причин снижения продаж этого продукта.