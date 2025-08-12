Не менее 12 иностранных наёмников, служивших в составе ВСУ, погибли при ракетном обстреле тренировочного лагеря под Кировоградом (украинское название Кропивницкий) 21 июля. Об этом пишет New York Times.

При этом один из американских добровольцев, уроженец Флориды, заявил, что лично наблюдал не менее 15 погибших и свыше 100 раненых военнослужащих.

Ранее о взрыве сообщала областная военная администрация, однако официальных данных о количестве жертв не публиковалось.

По уточнённой информации, российская ракета поразила столовую учебного центра в момент, когда там находились наёмники из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других государств. Последствия удара усугубились детонацией склада боеприпасов, что привело к дополнительным взрывам и разлёту обломков. Выжившие пытались оказывать помощь пострадавшим в условиях хаотичной обстановки.

Отмечается, что перед атакой сигнал воздушной тревоги не подавался, а в столовой отсутствовали аптечки первой помощи. Как заявил представитель Международного легиона при разведке ВСУ, в настоящее время проводится расследование, в связи с чем точное число погибших официально не разглашается.