12 августа, 08:41

В Раде призвали украинские власти «вернуться из иллюзий в реальность»

Депутат Рады Гетманцев: Украина столкнётся с трудными компромиссами ради мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Украинским лидерам и законодателям необходимо отказаться от самообмана и всерьёз задуматься о мирном урегулировании конфликта, как того требует народ. Об этом заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в социальных сетях.

«Задача власти, народных депутатов, украинских политиков и общественных деятелей – ответить на запрос общества о завершении войны, вернувшись из иллюзий в реальность», — говорится в сообщении.

Как заявил депутат, в ходе переговоров украинскому обществу предстоит принять непростые, но жизненно важные решения.

А ранее в Пентагоне заявили, что территориальный обмен необходим для урегулирования конфликта на Украине. При этом ни одна сторона не получит полного удовлетворения, уточнили там.

Мария Любицкая
