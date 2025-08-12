В Раде призвали украинские власти «вернуться из иллюзий в реальность»
Депутат Рады Гетманцев: Украина столкнётся с трудными компромиссами ради мира
Украинским лидерам и законодателям необходимо отказаться от самообмана и всерьёз задуматься о мирном урегулировании конфликта, как того требует народ. Об этом заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в социальных сетях.
«Задача власти, народных депутатов, украинских политиков и общественных деятелей – ответить на запрос общества о завершении войны, вернувшись из иллюзий в реальность», — говорится в сообщении.
Как заявил депутат, в ходе переговоров украинскому обществу предстоит принять непростые, но жизненно важные решения.
А ранее в Пентагоне заявили, что территориальный обмен необходим для урегулирования конфликта на Украине. При этом ни одна сторона не получит полного удовлетворения, уточнили там.