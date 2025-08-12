Мединский вручил звезду Героя РФ внуку штурмовавшего Рейхстаг Алексея Береста

«Все мы знали, что группа тех, кто водружал знамя на Рейхстаг, состояла из трёх человек, в их числе Берест. По решению президента России несколько дней назад восторжествовала справедливость. Мне выпала честь передать Золотую звезду Героя России его внуку и родственникам. Слава Богу, в нашей истории были и будут герои, которых не надо выдумывать», — сказал Мединский.