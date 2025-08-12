Встреча Путина и Трампа
Мединский вручил звезду Героя РФ внуку штурмовавшего Рейхстаг Алексея Береста

Алексей Прокофьевич Берест. Обложка © Wikipedia

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский вручил Золотую звезду Героя России внуку Алексея Береста — бойца, который участвовал в штурме Рейхстага и установке Знамени Победы. Мероприятие прошло в Музее военной формы.

Мединский вручил звезду Героя России внуку штурмовика Рейхстага Алексея Береста. Видео © Life.ru

«Все мы знали, что группа тех, кто водружал знамя на Рейхстаг, состояла из трёх человек, в их числе Берест. По решению президента России несколько дней назад восторжествовала справедливость. Мне выпала честь передать Золотую звезду Героя России его внуку и родственникам. Слава Богу, в нашей истории были и будут герои, которых не надо выдумывать», — сказал Мединский.

В память о героях Мединский объявил минуту молчания.

Напомним, президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Алексею Прокофьевичу Бересту в июле 2025 года. Берест был руководителем группы, водрузившей Знамя Победы на Рейхстаг, но сам не был удостоен звания Героя Советского Союза. Награду вручили за храбрость, стойкость и самопожертвование, продемонстрированные в сражениях против немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны.

