Бортников: В 2025 году в России предотвратили 172 теракта

В 2025 году российские правоохранительные органы смогли предотвратить 172 теракта, среди которых было девять запланированных атак на учебные заведения. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников в ходе заседания НАК.

Он отметил, что в текущем году значительно увеличилось количество преступлений террористического характера. Основной их целью становились объекты критической инфраструктуры, социальные учреждения, а также военнослужащие и представители власти. Бортников подчеркнул, что большинство задержанных исполнителей находились под влиянием украинских спецслужб и неонацистских группировок.

Особую тревогу, по его словам, вызывает вовлечённость молодёжи в террористическую деятельность. Доля несовершеннолетних среди задержанных достигла 65%, при этом отмечается рост числа преступлений, совершённых подростками. Бортников указал на сохраняющуюся угрозу со стороны таких движений, как «Колумбайн»* и «Маньяки. Культ убийц»*. Их последователи, учащиеся школ и колледжей, планировали девять вооружённых нападений на образовательные учреждения, однако все они были своевременно пресечены.

Ранее в НАК сообщали, что последователи «Колумбайна* и МКУ* готовили 10 терактов в РФ в 2024 году. Семь из них — в учебных учреждениях и местах массового скопления людей.