Назван самый подешевевший социально значимый продукт в России

В июле 2025 года большинство ключевых продуктов питания в России ощутимо подешевели. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли, отметив значительное снижение цен в ведущих торговых сетях страны.

Особенно ярко снизились цены на овощи борщевого набора из категории социально значимых продуктов. Так, белокочанная капуста подешевела почти на треть — на 34,7%. Свёкла и морковь стали дешевле более чем на 29%, а репчатый лук снизился в цене на 23,2%.

Абсолютным лидером по снижению стоимости стал картофель первой категории — его цена опустилась на внушительные 36,2%. Этот продукт стал самым доступным среди основных продовольственных товаров.

Кроме того, уменьшилась стоимость чёрного байхового чая, риса, вермишели, сезонных яблок, подсолнечного масла, куриных яиц, молока, замороженной рыбы и поваренной соли. Мясные продукты также подешевели: свинина снизилась в цене на 0,9%, а тушка цыплёнка-бройлера — на 0,8%.