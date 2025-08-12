Назван самый подешевевший социально значимый продукт в России
АКОРТ: Стоимость картофеля первой категории снизилась на 36,2% в июле
В июле 2025 года большинство ключевых продуктов питания в России ощутимо подешевели. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли, отметив значительное снижение цен в ведущих торговых сетях страны.
Особенно ярко снизились цены на овощи борщевого набора из категории социально значимых продуктов. Так, белокочанная капуста подешевела почти на треть — на 34,7%. Свёкла и морковь стали дешевле более чем на 29%, а репчатый лук снизился в цене на 23,2%.
Абсолютным лидером по снижению стоимости стал картофель первой категории — его цена опустилась на внушительные 36,2%. Этот продукт стал самым доступным среди основных продовольственных товаров.
Кроме того, уменьшилась стоимость чёрного байхового чая, риса, вермишели, сезонных яблок, подсолнечного масла, куриных яиц, молока, замороженной рыбы и поваренной соли. Мясные продукты также подешевели: свинина снизилась в цене на 0,9%, а тушка цыплёнка-бройлера — на 0,8%.
Ранее Life.ru сообщал, что кофе в России подорожал почти на четверть (26,9%). Теперь за упаковку растворимого кофе весом в 150 граммов придётся заплатить аж 580,5 рубля, а за молотое — (250 гр.) — около 656 рублей. При этом сами зёрна обойдутся в 797,8 рубля.