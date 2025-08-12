Природные пожары в Черногории дошли до курортов, их тушат с российских вертолётов

Лесные пожары охватили популярные курорты Черногории, огонь находится всего в 50 метрах от отеля в поселке Чањ. Страна попросила помощи у Сербии. Об этом сообщает Vreme.

Природные пожары в Черногории. Видео © X/ upuknews1

Несколько семей покинули свои дома в районе Горни-Рогами, где пламя подошло непосредственно к жилым домам. В результате пожаров ряд населенных пунктов оказался без электроснабжения. Для ликвидации чрезвычайной ситуации руководство Черногории обратилось за помощью к Сербии, которая отправляет российские вертолёты Ка-32, оснащённые системами пожаротушения.

Глава Демократической народной партии Милан Кнежевич надеется, что европейская бюрократия не станет препятствовать переговорам о вступлении Черногории в Евросоюз лишь потому, что страна обратилась за помощью к сербским спасателям.

«Или же будем ждать, пока НАТО пришлёт нам левый сапог 36-го размера и надувную куклу, как во время наводнения 2010 года», — отметил политик.