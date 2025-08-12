Бортников: Спецслужбы РФ пресекли 18 терактов, которые готовили мигранты

Российским спецслужбам с начала 2025 года удалось предотвратить 18 террористических атак, которые планировались мигрантами в людных местах. В рамках операций по предотвращению терактов было задержано более 290 иностранных граждан, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщил Александр Бортников, возглавляющий Национальный антитеррористический комитет (НАК) и Федеральную службу безопасности (ФСБ), на заседании НАК.

Он отметил, что граждане из стран Центральной Азии являются одной из основных мишеней для вербовки со стороны эмиссаров международных террористических организаций и украинских спецслужб. По словам главы ФСБ, зафиксировано увеличение их вовлечённости в террористическую деятельность.

«За 7 месяцев 2025 года задержано свыше 290 мигрантов, что сопоставимо с показателями за весь 2024 год. Пресечены 18 терактов, планировавшихся иностранными гражданами в местах массового пребывания людей, два из которых — по заданию украинских кураторов», — сообщил Бортников.