Марихуану на 10 млн нашли российские таможенники в посылке из США среди обуви и перца

Российские таможенники изъяли крупную партию марихуаны в посылке из США. Наркотическое вещество весом почти 3 кг предназначалось жителю Пятигорска. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе ФТС России.

Сотрудники изымают наркотики в посылке из США. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой Центральной почтовой таможни

«Сотрудники Северо-Кавказской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли контрабанду 3 кг марихуаны в посылке из США», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий в посылке из Сан-Франциско среди одежды и обуви были обнаружены 32 полимерных пакета с наркотическим веществом. По данным ведомства, экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной. Рыночная стоимость конфискованного наркотика оценивается в 10 миллионов рублей.

47-летний получатель посылки был задержан при попытке получить отправление. Как установили следователи, мужчина сознательно заказал запрещённое вещество из-за границы. Против него возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в крупном размере, он арестован.

Операция по пресечению наркотрафика проводилась совместно сотрудниками таможенных органов и УФСБ по Ставропольскому краю. Подобные межведомственные операции позволяют эффективно пресекать международные каналы поставки наркотиков.