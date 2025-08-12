Российские войска ликвидировали пункты дислокации ВСУ и предприятие ВПК Украины
Предприятие военно-промышленного комплекса Украины было поражено российскими войсками. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Среди поражённых объектов — склады вооружения, цеха по производству беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и центры подготовки бойцов. Поразительные масштабы ударов затронули более сотни районов страны.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Сумской области российские войска нанесли точечный удар по подразделениям спецназа Главного управления разведки ВСУ с помощью беспилотников-камикадзе «Герань-2». Атака произошла в районе населённого пункта Кривоносовка. На опубликованных кадрах видно, как дроны поражают цели, вызывая взрывы и клубы дыма.