12 августа, 09:45

Сердце сжимается: В Курске почтили память погибшего 25 лет назад экипажа подлодки «Курск»

В Курске почтили память погибших в катастрофе с подлодкой в Баренцевом море

Обложка © Тelegram / Александр Хинштейн

Обложка © Тelegram / Александр Хинштейн

Ровно двадцать пять лет назад в Баренцевом море произошла страшная катастрофа с атомным подводным ракетоносцем «Курск». Эта трагедия потрясла всю страну, включая Курскую область, так как на борту находились семеро курян. Сегодня, вместе с семьями погибших, врио губернатора региона Александр Хинштейн провели памятную церемонию в память о моряках.

В Курске почтили память погибшего 25 лет назад экипажа подлодки «Курск». Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Вместе с родителями и близкими гордимся нашими моряками и скорбим. Сегодня с родными увиделся впервые, обязательно проведём встречу и обсудим, как ещё можно будет увековечить память о ребятах, которые навсегда остались в море», — отметил Хинштейн.

В Курске почтили память погибшего 25 лет назад экипажа подлодки «Курск». Фото © Telegram / Александр Хинштейн

В Курске почтили память погибшего 25 лет назад экипажа подлодки «Курск». Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Также глава региона отметил, что планирует в скорбный день посетить уникальный музей Курского автотехнического колледжа, в котором представлены личные вещи погибших и фрагменты корпуса подлодки, из которых собран символический Колокол памяти.

В Курске почтили память погибшего 25 лет назад экипажа подлодки «Курск». Фото © Telegram / Александр Хинштейн

В Курске почтили память погибшего 25 лет назад экипажа подлодки «Курск». Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Среди тех, кто служил на подводной лодке, названной в честь героической победы на Курской дуге, были матросы Дмитрий Старосельцев, Алексей Некрасов, Роман Кубиков; мичманы Владимир Хивук и Виктор Кузнецов; старшина Юрий Анненков и кок Олег Евдокимов. Все они — уроженцы Курска, добавил Хинштейн.

Напомним, 12 августа 2000 года в Баренцевом море затонул атомный подводный крейсер К-141 «Курск» проекта 949А «Антей». По официальной версии, причиной крушения стала детонация торпеды в носовой части субмарины. Мир в течение нескольких дней напряженно ждал спасения подводников, но эти надежды не оправдались. Все 118 человек экипажа погибли.

