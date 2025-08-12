Сердце сжимается: В Курске почтили память погибшего 25 лет назад экипажа подлодки «Курск»

Ровно двадцать пять лет назад в Баренцевом море произошла страшная катастрофа с атомным подводным ракетоносцем «Курск». Эта трагедия потрясла всю страну, включая Курскую область, так как на борту находились семеро курян. Сегодня, вместе с семьями погибших, врио губернатора региона Александр Хинштейн провели памятную церемонию в память о моряках.

В Курске почтили память погибшего 25 лет назад экипажа подлодки «Курск». Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Вместе с родителями и близкими гордимся нашими моряками и скорбим. Сегодня с родными увиделся впервые, обязательно проведём встречу и обсудим, как ещё можно будет увековечить память о ребятах, которые навсегда остались в море», — отметил Хинштейн.

В Курске почтили память погибшего 25 лет назад экипажа подлодки «Курск». Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Также глава региона отметил, что планирует в скорбный день посетить уникальный музей Курского автотехнического колледжа, в котором представлены личные вещи погибших и фрагменты корпуса подлодки, из которых собран символический Колокол памяти.

В Курске почтили память погибшего 25 лет назад экипажа подлодки «Курск». Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Среди тех, кто служил на подводной лодке, названной в честь героической победы на Курской дуге, были матросы Дмитрий Старосельцев, Алексей Некрасов, Роман Кубиков; мичманы Владимир Хивук и Виктор Кузнецов; старшина Юрий Анненков и кок Олег Евдокимов. Все они — уроженцы Курска, добавил Хинштейн.