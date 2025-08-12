Суд отменил решение о досрочном освобождении экс-главы Татфондбанка

Мусин получил 12,5 лет колонии за злоупотребление полномочиями. Ранее его дважды судили за необоснованную выдачу кредитов и вывод залогов, что привело к банкротству банка. В 2021 году ему назначили 12 лет общего режима, но затем срок сократили до 11 лет. В конце 2024 года суд объединил все наказания, назначив Мусину в общей сложности 12,5 лет лишения свободы.