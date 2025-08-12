Суд отменил решение о досрочном освобождении экс-главы Татфондбанка
Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Решением Верховного суда Татарстана было отменено постановление суда первой инстанции, которое освобождало экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина от отбывания наказания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба суда.
«Верховный суд отменил постановление Вахитовского суда Казани от 11 июня. <...> Материалы будут направлены в Вахитовский суд для нового рассмотрения в ином составе», — сказал собеседник агентства.
Мусин получил 12,5 лет колонии за злоупотребление полномочиями. Ранее его дважды судили за необоснованную выдачу кредитов и вывод залогов, что привело к банкротству банка. В 2021 году ему назначили 12 лет общего режима, но затем срок сократили до 11 лет. В конце 2024 года суд объединил все наказания, назначив Мусину в общей сложности 12,5 лет лишения свободы.