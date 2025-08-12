Встреча Путина и Трампа
Регион
12 августа, 09:49

Суд отменил решение о досрочном освобождении экс-главы Татфондбанка

Верховный суд Татарстана отменил освобождение экс-главы Татфондбанка Мусина

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Решением Верховного суда Татарстана было отменено постановление суда первой инстанции, которое освобождало экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина от отбывания наказания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба суда.

«Верховный суд отменил постановление Вахитовского суда Казани от 11 июня. <...> Материалы будут направлены в Вахитовский суд для нового рассмотрения в ином составе», — сказал собеседник агентства.

Мусин получил 12,5 лет колонии за злоупотребление полномочиями. Ранее его дважды судили за необоснованную выдачу кредитов и вывод залогов, что привело к банкротству банка. В 2021 году ему назначили 12 лет общего режима, но затем срок сократили до 11 лет. В конце 2024 года суд объединил все наказания, назначив Мусину в общей сложности 12,5 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство Роберта Мусина об освобождении от наказания по состоянию здоровья.

Милена Скрипальщикова
