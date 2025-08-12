«Им нечему нас учить»: В Госдуме не оценили слова Трампа об ошибке генерала РФ в начале СВО
Депутат Колесник: Трамп ошибается, говоря об ошибке генерала ВС РФ в начале СВО
Обложка © Shutterstock / FOTOODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп не обладает глубокими знаниями в военном деле, поскольку считает это ненужным для себя. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя заявления главы Белого дома об «ошибке генерала», из-за которой танки ВС РФ не стояли в Киеве уже через четыре часа после начала СВО.
Колесник напомнил, что в самом начале спецоперации российские войска провели десантную операцию в Гостомеле, которая станет примером для изучения военных специалистов по всему миру. Он также отметил, что дальнейшее развитие событий было связано с доверием Москвы к обещаниям западных политиков — шаг, который впоследствии оказался ошибочным.
«На предмет военной тактики американцам нас учить нечему. Танковая атака там не предусматривалась», — сказал депутат.
Ранее американский президент заявил, что русские танки за четыре часа добрались бы до Киева, если бы ехали по шоссе. Однако вместо этого, по его словам, некий генерал принял решение проехать по сельской местности. Трамп допустил, что этот военачальник был сразу же уволен после такого.