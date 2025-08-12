Президент США Дональд Трамп не обладает глубокими знаниями в военном деле, поскольку считает это ненужным для себя. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя заявления главы Белого дома об «ошибке генерала», из-за которой танки ВС РФ не стояли в Киеве уже через четыре часа после начала СВО.

Колесник напомнил, что в самом начале спецоперации российские войска провели десантную операцию в Гостомеле, которая станет примером для изучения военных специалистов по всему миру. Он также отметил, что дальнейшее развитие событий было связано с доверием Москвы к обещаниям западных политиков — шаг, который впоследствии оказался ошибочным.

«На предмет военной тактики американцам нас учить нечему. Танковая атака там не предусматривалась», — сказал депутат.