11 августа, 17:06

Трамп заявил, что ВС РФ через 4 часа были бы в Киеве, если бы ехали по шоссе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

ВС России имели возможность достичь Киева по шоссе всего за четыре часа в самом начале украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Русские были бы в Киеве через четыре часа, если бы поехали по шоссе. Но один российский генерал решил идти через сельхозугодья», — сказал американский лидер.

Трамп заявил, что ему неизвестно имя генерала, который принял решение о передвижении через сельскохозяйственные угодья. Он также предположил, что, учитывая характер президента России Владимира Путина, этот генерал, скорее всего, уже не находится на своем посту.

Трамп рассказал, о чём будет просить Путина в ходе встречи на Аляске
Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Основной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Ожидается, что киевские и европейские руководители не будут присутствовать на данном мероприятии. Трамп отметил, что встреча на Аляске с Путиным будет скорее предварительной — ради «заполнения пробелов». Он поделился, что ждёт конструктивных переговоров и будет убеждать президента России завершить конфликт на Украине.

Наталья Демьянова
