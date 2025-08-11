Трамп заявил, что ВС РФ через 4 часа были бы в Киеве, если бы ехали по шоссе

ВС России имели возможность достичь Киева по шоссе всего за четыре часа в самом начале украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Русские были бы в Киеве через четыре часа, если бы поехали по шоссе. Но один российский генерал решил идти через сельхозугодья», — сказал американский лидер.