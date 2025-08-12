Роспотребнадзор оценил ситуацию с менингококковой инфекцией

Ситуация с менингококковой инфекцией в России в настоящее время стабильна, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, за последнюю неделю в стране зафиксировали всего два случая заболевания.

«В настоящее время ситуация с менингококковой инфекцией в РФ стабилизирована в результате проведения комплекса профилактических мероприятий. За последнюю неделю в стране зарегистрировано всего два случая. Групповые очаги заболеваемости в течение года в основном регистрировались среди трудовых мигрантов», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Ведомство напомнило, что подъёмы заболеваемости менингококком происходят циклически раз в 10–30 лет, однако отдельные случаи фиксируются ежегодно. Благодаря своевременным мерам, включая вакцинацию, удалось избежать широкого распространения инфекции, а очаги были ликвидированы в кратчайшие сроки.