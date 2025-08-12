Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 09:51

Роспотребнадзор оценил ситуацию с менингококковой инфекцией

Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с менингококковой инфекцией в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CaptureStock Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CaptureStock Studio

Ситуация с менингококковой инфекцией в России в настоящее время стабильна, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, за последнюю неделю в стране зафиксировали всего два случая заболевания.

«В настоящее время ситуация с менингококковой инфекцией в РФ стабилизирована в результате проведения комплекса профилактических мероприятий. За последнюю неделю в стране зарегистрировано всего два случая. Групповые очаги заболеваемости в течение года в основном регистрировались среди трудовых мигрантов», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Ведомство напомнило, что подъёмы заболеваемости менингококком происходят циклически раз в 10–30 лет, однако отдельные случаи фиксируются ежегодно. Благодаря своевременным мерам, включая вакцинацию, удалось избежать широкого распространения инфекции, а очаги были ликвидированы в кратчайшие сроки.

Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингококка на фоне вспышки в России
Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингококка на фоне вспышки в России

Ранее стало известно, что инфекционисты забили тревогу из-за вспышки менингококковой инфекции в России. Так, с начала 2025 года в стране выявили 1,2 тысячи случаев заболевания, что вдвое больше, чем за весь прошлый год.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar