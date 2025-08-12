РСТ внёс ясность в ситуацию с отменой системы all inclusive на турецких курортах

Система «всё включено» в турецких отелях остаётся востребованной и не будет отменена. Такое заявление сделал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В беседе с aif.ru он подчеркнул, что, несмотря на продолжающиеся уже десять лет дискуссии, популярность данной системы только увеличивается, а её предложения адаптируются под запросы отдыхающих.

«Мы знаем точно от наших турецких коллег, что вопрос отмены «всё включено» или сокращения системы не стоит на повестке дня вообще. Турецкая республика — это самое популярное направление по выездному туризму из России. И основа популярности этой страны в том, что она даёт возможность концепции семейного клубного отдыха, по системе «всё включено», по которой работают 90% отелей», — отметил Горин.

Эксперт пояснил, что концепция «всё включено» в Турции выходит за рамки обычного питания и напитков, представляя собой комплексную клубную систему. Она включает в себя детские клубы, парки развлечений, аквапарки и разнообразные развлекательные программы, которые и привлекают туристов. Важным преимуществом является фиксация стоимости, позволяющая заранее спланировать бюджет, особенно в условиях высокой турецкой инфляции, когда самостоятельные траты на еду и напитки могут значительно увеличиться.

Горин также отметил, что Турция активно развивает гостиничный сектор, расширяя спектр услуг. Так, для туристов из мусульманских стран, где алкоголь не приветствуется, появляются отели с безалкогольным «всё включено». Кроме того, наблюдается тенденция среди российских туристов отказываться от шведского стола в пользу более изысканного питания по меню (а-ля карт).