Регион
12 августа, 10:36

На Урале малышка выпала из окна, пока мать пьянствовала. В итоге из семьи изъяли всех детей

Обложка © Telegram/ Ural Mash

В Екатеринбурге полиция забрала детей из семьи, где трёхлетняя девочка выпала из окна шестого этажа. Как оказалось, мать в момент трагедии выпивала с родственниками вне дома. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Четверо детей остались в квартире под присмотром бабушки. Пенсионерка ненадолго отвлеклась, оставив детей одних. За это время девочка смогла открыть оконную створку и выпасть из окна. Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии. Мать вернулась домой пьяная и получила административный протокол вместе с отцом семейства. Квартира семейства погрязла в грязи и бардаке.

Ранее в Москве трёхлетний ребенок сбежал от мамы и выпал из окна пятого этажа. Малыш самостоятельно открыл входную дверь квартиры, вышел на лестничную площадку, где забрался на стоящий там стол и дотянулся до окна.

