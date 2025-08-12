Украинское руководство стремится продемонстрировать способность вести боевые действия против России на равных, а также подтвердить поддержку со стороны НАТО и ЕС перед предстоящими переговорами между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил отставной полковник Анатолий Матвийчук, комментируя сообщение о подготовке плацдарма ВСУ для нового вторжения в Курскую область.

«Они могут провести какие-то действия частного характера, возможно, даже попытаться углубиться <...> до полукилометра в Курскую область, чтобы кричать на весь мир, что начали боевые действия на территории России. Это называется пиар-акция, белый шум», — заявил Матвийчук «Ленте.ру».

Полковник подчеркнул, что российские войска полностью контролируют ситуацию на границе. Также он обратил внимание на участие в манёврах ВСУ наёмников, что свидетельствует о кадровых проблемах украинской армии.

Матвийчук расценивает эти действия Киева как политический демарш, призванный повлиять на международные переговоры и подтвердить статус Украины как субъекта конфликта. В то же время эксперт исключает возможность серьёзного прорыва украинских сил вглубь российской территории.