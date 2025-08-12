На территории НАТО нашли «островок России» с бюстом Ленина

На норвежском архипелаге Шпицберген существует уникальный российский анклав – посёлок Баренцбург. Этот шахтёрский городок, где установлен памятник Владимиру Ленину, по сути, является «островком России» в пределах государства-члена НАТО, пишет The Economist.

Присутствие российского посёлка Баренцбург вызывает тревогу у западных спецслужб, и теперь туристам не рекомендуется посещать этот район по решению местных властей. Формально, надзор за населённым пунктом осуществляет норвежский губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе.

Издание обращает внимание, что Россия не намерена закрывать Баренцбург. Более того, выдвинута инициатива по созданию на его базе международного исследовательского центра для учёных из развивающихся стран. Такой проект способен вдохнуть новую жизнь в Баренцбург как научный хаб, одновременно оберегая его неповторимый исторический облик.