Сказка наяву: Женщина выиграла в лотерею дважды за месяц и разбогатела на 178 млн рублей
UPI: Американка стала миллионершей, дважды сорвав джекпот в лотерею за месяц
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peter Ekvall
Невероятная удача постигла жительницу Северной Каролины: всего за один месяц она дважды выиграла в лотерею, пополнив свой счёт на 2,25 млн долларов (примерно 178,1 млн рублей). Об этом сообщает UPI.
Жительница Уиллоу-Спринг Дженнифер Кляйнендорст в июне приобрела билет моментальной лотереи 2025 Multiply The Cash Second Chance и стала обладательницей 250 тысяч долларов (почти 19,8 млн рублей). Не прошло и месяца, как её ждал новый триумф: она выиграла 2 миллиона долларов (158,3 млн рублей) в розыгрыше 100X The Cash.
Американка отказалась от возможности получать по 100 тысяч долларов (7,9 млн рублей) ежемесячно в течение двух десятилетий. Вместо этого она предпочла получить всю сумму сразу, забрав 1,2 млн долларов (95 млн рублей).
Ранее сообщалось, что житель Свердловской области выиграл более 12 млн рублей в лотерею. Известно, что счастливый билет, который принёс удачу, был куплен через мобильное приложение, и его стоимость для покупателя составила 70 рублей.