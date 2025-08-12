Гольф, спа и живописный Белек: Якубович отпраздновал 80-летие в турецком отеле за 1,5 млн рублей
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Бессменный ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович отпраздновал 80-летие в турецком Белеке. Как сообщает SHOT, его близкие организовали отдых в роскошном отеле Gloria Golf Resort, потратив на это около 1,5 миллиона рублей.
Якубович на пляже. Видео © SHOT
Сектор «Приз» на барабане в этот раз решил порадовать самого Леонида Аркадьевича, отправив его на недельку в шикарный турецкий отель. Вместе с женой и дочерью он отдохнул по полной программе: спа, гольф, бассейн, пляж – всё включено! Кстати, в этом отеле раньше выступали наши звезды, например, Мари Краймбрери, Ольга Серябкина и Ёлка. И всё это удовольствие, между прочим, стоит до 1,2 миллиона рублей за неделю. Леонид Аркадьевич, как сообщают отдыхающие, не скромничал и вовсю загорал в плавках, наслаждаясь заслуженным отпуском.
Gloria Golf Resort – люксовый отель, расположенный в живописном районе Турции, всего в 7 км от Белека и в 40 км от аэропорта Анталии. Фото © gloria.com.tr
Отель расположен на первой береговой линии. Фото © gloria.com.tr
Ранее Леонид Якубович категорически опроверг слухи о своём возможном уходе из шоу «Поле чудес». Он заявил, что продолжит работу, пока проект остаётся популярным.