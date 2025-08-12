Гольф, спа и живописный Белек: Якубович отпраздновал 80-летие в турецком отеле за 1,5 млн рублей

Сектор «Приз» на барабане в этот раз решил порадовать самого Леонида Аркадьевича, отправив его на недельку в шикарный турецкий отель. Вместе с женой и дочерью он отдохнул по полной программе: спа, гольф, бассейн, пляж – всё включено! Кстати, в этом отеле раньше выступали наши звезды, например, Мари Краймбрери, Ольга Серябкина и Ёлка. И всё это удовольствие, между прочим, стоит до 1,2 миллиона рублей за неделю. Леонид Аркадьевич, как сообщают отдыхающие, не скромничал и вовсю загорал в плавках, наслаждаясь заслуженным отпуском.