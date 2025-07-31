Якубович объяснил, сколько ещё будет вести шоу «Поле чудес»

Легендарный телеведущий Леонид Якубович категорически опроверг слухи о своём возможном уходе из шоу «Поле чудес». В интервью аif.ru он заявил, что продолжит работу, пока проект остаётся популярным.

«Я буду работать на этой программе до тех пор, пока она будет симпатична зрителям и пока будет приносить успех Первому каналу», — подчеркнул Якубович.

Телеведущий резко осудил распространявшиеся в СМИ заявления о его якобы готовности покинуть проект, назвав подобные сообщения абсолютной ложью, которая удивляет его своим извращённым подходом. Якубович подчеркнул, что работает на проекте не по привычке, а потому что программа по-прежнему сохраняет свою актуальность и зрительскую любовь.

При этом он философски отметил, что всё в этом мире имеет своё начало и конец, но сейчас программа продолжает жить и развиваться.