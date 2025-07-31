Якубович объяснил, сколько ещё будет вести шоу «Поле чудес»
Якубович заявил о готовности вести Поле чудес до тех пор, пока шоу популярно
Леонид Якубович. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yakubovitch
Легендарный телеведущий Леонид Якубович категорически опроверг слухи о своём возможном уходе из шоу «Поле чудес». В интервью аif.ru он заявил, что продолжит работу, пока проект остаётся популярным.
«Я буду работать на этой программе до тех пор, пока она будет симпатична зрителям и пока будет приносить успех Первому каналу», — подчеркнул Якубович.
Телеведущий резко осудил распространявшиеся в СМИ заявления о его якобы готовности покинуть проект, назвав подобные сообщения абсолютной ложью, которая удивляет его своим извращённым подходом. Якубович подчеркнул, что работает на проекте не по привычке, а потому что программа по-прежнему сохраняет свою актуальность и зрительскую любовь.
При этом он философски отметил, что всё в этом мире имеет своё начало и конец, но сейчас программа продолжает жить и развиваться.
Якубович является ведущим «Поля чудес» с 1991 года, он сменил Влада Листьева. За 34 года существования шоу стало настоящим телевизионным долгожителем и культурным феноменом российского телевидения.
Напомним, что сегодня у Леонида Якубовича день рождения — легендарному ведущему исполнилось 80 лет. Президент России Владимир Путин уже поздравил его с юбилеем. Глава государства подчеркнул талант и жизнерадостность народного артиста страны. А ранее Якубович поделился своей давней мечтой – уйти из жизни прямо на сцене или непосредственно перед взлётом самолёта.