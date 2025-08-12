АТОР: Очаги пожаров в Черногории удалены от популярных среди россиян курортов

Пожары в Черногории не представляют опасности для российских туристов, так как их эпицентры удалены от курортных зон. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Эпицентры пожаров находятся на значительном расстоянии от туристических курортов. По данным туроператоров — членов АТОР, российские туристы в безопасности», — сказано в сообщении организации.

По оценкам АТОР, в Черногории сейчас находится порядка 8,5 тысяч россиян, из которых около 2 тысяч проживают в отелях, а остальные — в частном секторе.