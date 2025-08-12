АТОР: Очаги пожаров в Черногории удалены от популярных среди россиян курортов
Пожары в Черногории не представляют опасности для российских туристов, так как их эпицентры удалены от курортных зон. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Эпицентры пожаров находятся на значительном расстоянии от туристических курортов. По данным туроператоров — членов АТОР, российские туристы в безопасности», — сказано в сообщении организации.
По оценкам АТОР, в Черногории сейчас находится порядка 8,5 тысяч россиян, из которых около 2 тысяч проживают в отелях, а остальные — в частном секторе.
ранее стало известно, что популярные курорты Черногории оказались в зоне действия лесных пожаров. В поселке Чањ зафиксировано критическое приближение огня, пламя находится на расстоянии 50 метров от гостиничного комплекса. В связи с ухудшением ситуации, страна обратилась за помощью к соседям.