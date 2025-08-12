Юрист объяснил, как не вылететь с работы, если очень любишь отдыхать в туалете

Если работник регулярно задерживается в туалете без уважительных причин и надолго пропадает с рабочего места, это может повлечь дисциплинарные меры — вплоть до снижения премии или увольнения, объясняет юрист Ярослав Остапенко в интервью «Абзацу».

Сам факт посещения туалета не считается нарушением, однако если подобное поведение отражается на выполнении обязанностей, работодателю разрешено применять санкции.

«Если будет доказано, что работник фактически не выполнял свои обязанности и это негативно сказалось на работе, возможно дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора», — отметил эксперт.

Штрафы в денежном эквиваленте законом не предусмотрены, но премиальные выплаты могут быть уменьшены или отменены согласно внутренним правилам компании. Отсутствие на рабочем месте свыше четырёх часов подряд уже квалифицируется как прогул и может привести к расторжению трудового договора. Кратковременные пропуски обычно наказываются устными или письменными замечаниями, но повторяющиеся нарушения способны стать основанием для увольнения.