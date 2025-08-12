Тело молдавского судьи-коррупционера нашли на улице Кишинёва с огнестрельным ранением

Во вторник на одной из улиц Кишинёва было обнаружено тело бывшего судьи Апелляционной палаты Михаила Дьякону, отстранённого от должности за коррупцию. Об этом сообщило онлайн-издание Puls Media.

По данным источника, тело 52-летнего мужчины нашел прохожий около 07:30 утра. Рядом с ним лежало огнестрельное оружие неустановленной модели. Медицинский эксперт, осмотревший место происшествия, не выявил других признаков насильственной смерти. Личность погибшего подтвердили: им оказался экс-судья Дьякону, лишённый полномочий на семь лет из-за коррупционного скандала.

Как отмечают СМИ, Высший совет магистратуры поддержал решение антикоррупционной комиссии о неаттестации Дьякону. Он работал в судебной системе Молдавии с 2004 года.

Генеральный инспекторат полиции МВД республики подтвердил факт обнаружения тела, однако в официальном заявлении имя погибшего не упоминалось.

Напомним, что власти Молдавии неоднократно заявляли о намерении реформировать судебную систему в соответствии с европейскими стандартами. Реформа юстиции является одним из ключевых условий для начала переговоров о вступлении страны в ЕС, однако её реализация до сих пор остаётся незавершённой. Инициатива изменений в системе правосудия была выдвинута в 2019 году правительством, которое тогда возглавляла нынешний президент Майя Санду. Проект предполагал преобразования в судах и прокуратуре, но за шесть лет его неоднократно корректировали. Сейчас основное внимание уделяется «проверке судей и прокуроров на предмет неподкупности».