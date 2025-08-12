Уникальные кадры опасного природного явления над Ладогой попали на видео

Смерчи и град обрушились на берега Ладожского озера. Очевидцы сообщают о нескольких водяных вихрях, появившихся в районе Дороги жизни. Кадры стихии опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, что из грозовой тучи опускались три воронки, которые подняли волны на Ладожском озере. Всем отдыхающим пришлось срочно искать себе укрытие.

Вихрь разгулялся в Ленобласти. Видео © Telegram / «Mash на Мойке».

Стихия бушевала в районе деревни Кириково. Мощные, но узкие воздушные потоки с ливнем прошли вблизи береговой линии. Как отмечают местные жители, смерчи не затронули населённые пункты, но сопровождались градом размером с вишню.

Как утверждает «Mash на Мойке», непогода движется в сторону Санкт-Петербурга. В городе ожидаются сильные ливни, грозы и возможные подтопления. Жителям рекомендуют быть осторожными и по возможности избегать поездок на личном транспорте в ближайшие часы.

К слову, такие явления характерны для конца лета, когда тёплый воздух над водоёмами сталкивается с холодными атмосферными фронтами.