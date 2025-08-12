Встреча Путина и Трампа
Конец лавстори? Тимоти Шаламе спровоцировал слухи о расставании с Кайли Дженнер

Кайли Дженнер заподозрили в расставании с Тимоти Шаламе

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Обложка © ТАСС / INSTARimages

Актёр Тимоти Шаламе спровоцировал слухи о расставании с Кайли Дженнер. Об этом сообщает Marie Claire.

Вчера Кайли Дженнер отпраздновала свой 28-й день рождения в тесном кругу, позвав на праздник семью и друзей, включая Хейли и Джастина Бибер. Но вот бойфренд бизнесвумен на вечеринке не появился, и тут же поползли слухи о том, что пара рассталась. Вместо ожидаемых поздравлений актёр в соцсетях опубликовал фотографию с боксёрского матча Мохаммеда Али, подписав её «Мечтай о большем».

Предполагается, что отсутствие Шаламе на дне рождения Дженнер связано с его текущей работой над продолжением «Дюны», съёмки которого проходят в Будапеште.
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер начали встречаться два года назад. В сентябре 2023 года пару впервые заметили вместе на публике. На концерте Бейонсе они держались за руки, наслаждались выступлением и целовались. Видео с ними быстро разлетелись в Сети.

