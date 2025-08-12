Конец лавстори? Тимоти Шаламе спровоцировал слухи о расставании с Кайли Дженнер

Вчера Кайли Дженнер отпраздновала свой 28-й день рождения в тесном кругу, позвав на праздник семью и друзей, включая Хейли и Джастина Бибер. Но вот бойфренд бизнесвумен на вечеринке не появился, и тут же поползли слухи о том, что пара рассталась. Вместо ожидаемых поздравлений актёр в соцсетях опубликовал фотографию с боксёрского матча Мохаммеда Али, подписав её «Мечтай о большем».