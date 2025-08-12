Достоинство не унижает: Российский суд отказался считать слово «хохол» оскорблением

Автодилер проиграл суд блогеру, назвавшему его «хохлом» и «мошенником». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела. Конфликт возник после публикации в соцсетях.

Мужчина, который ведёт профильный блог в мессенджере о машинах, в одной из публикаций заявил, что истец продал транспортное средство с не соответствующим заявленному пробегом. Одновременно с критикой он употребил и спорные слова, которые и стали предметом иска о защите чести и достоинства, а именно «хохол» и «мошенник». В ответ дилер потребовал 200 тысяч рублей компенсации и опровержения информации.

«Согласно заключению специалиста, спорные лексические единицы «мошенник», «хохол», не являются с точки зрения лингвистики унижающими честь и достоинство истца», — сказано в решении суда.

Экспертиза показала, что эти слова в данном контексте не содержат признаков унижения чести и достоинства. Утверждается, что отражают субъективное мнение автора о ситуации с покупкой автомобиля. Апелляционная инстанция поддержала это решение, которое теперь вступило в законную силу.