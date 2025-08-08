Юрист объяснил, когда нельзя говорить слово «хохол»

Стало известно в каких случаях нельзя использовать слово «хохол» и когда за его использование будет грозить ответственность. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский в беседе с RT.

«Оно может использоваться в произведениях искусства. И если украинец использует его по отношению к себе без негатива — это не правонарушение», — пояснил юрист.

Юрист отметил, что ключевое значение имеет контекст употребления подобных выражений. Он рекомендовал избегать слов, которые могут быть восприняты как оскорбление по национальному признаку, особенно в публичном пространстве. Эксперт подчеркнул, что российское законодательство не запрещает конкретные слова, но преследует случаи их использования для разжигания межнациональной розни.

Напомним, жительница Улан-Удэ назвала соседа «хохлом» из-за фамилии на «о», что было расценено как оскорбление по национальному признаку по результатам лингвистической экспертизы. Суд оштрафовал её на 10 тысяч рублей. По словам юриста Хаминского решение суда было основано не на самом слове, а на его использовании в уничижительном контексте с целью возбуждения ненависти.