В Крыму отключат мобильный интернет на длительный период

Крым может остаться без мобильного интернета на несколько дней из-за атак дронов
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Крым может оставаться без мобильного интернета несколько дней из-за атак дронов. Об этом предупредили в официальном Telegram-канале правительства республики.
«В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период», — говорится в сообщении.
При этом власти подчёркивают, что сотовая связь и SMS продолжат работать в обычном режиме. Также останутся доступными проводной интернет и Wi-Fi.
Жителям рекомендовали заранее подготовиться к возможным перебоям с интернетом: сохранить важные контакты в памяти телефона, скачать необходимые карты и документы, а также установить мессенджеры, работающие через SMS.
Аналогичные ограничения введены в десятках регионах России. Власти объясняют эти меры необходимостью противодействия украинским беспилотникам, которые используют мобильный интернет для навигации.
Ранее Министерство цифрового развития утвердило порядок обеспечения доступа к мобильному интернету в случае его отключений. В перечень приоритетных сервисов, так называемый «белый список», будут включены востребованные онлайн-платформы, в том числе маркетплейсы, службы доставки и таксомоторные услуги.