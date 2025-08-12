В Крыму отключат мобильный интернет на длительный период

Крым может оставаться без мобильного интернета несколько дней из-за атак дронов. Об этом предупредили в официальном Telegram-канале правительства республики.

«В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период», — говорится в сообщении.

При этом власти подчёркивают, что сотовая связь и SMS продолжат работать в обычном режиме. Также останутся доступными проводной интернет и Wi-Fi.

Жителям рекомендовали заранее подготовиться к возможным перебоям с интернетом: сохранить важные контакты в памяти телефона, скачать необходимые карты и документы, а также установить мессенджеры, работающие через SMS.

Аналогичные ограничения введены в десятках регионах России. Власти объясняют эти меры необходимостью противодействия украинским беспилотникам, которые используют мобильный интернет для навигации.