Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 12:09

Китай объявил бойкот президенту Чехии после его встречи с Далай-ламой

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Китай официально прекратил поддерживать любые контакты с президентом Чехии Петром Павлом после его встречи с Далай-ламой XIV. В МИД КНР назвали этот шаг нарушением политических обязательств Праги.

«Несмотря на представления, которые мы неоднократно делали (чешской стороне — прим. Life.ru), а также решительный протест Китая, президент Чехии Петр Павел настоял на встрече с далай-ламой в Индии. Это серьезное нарушение политических обязательств властей Чехии перед китайским правительством», — заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По мнению китайской стороны, это стало провокационным шагом, нарушающим территориальную целостность КНР. В ответ на это Пекин принял решение разорвать дипломатические контакты с чешским президентом, отказавшись от дальнейшего взаимодействия.

Реинкарнацию далай-ламы предложили признать по законам КНР
Реинкарнацию далай-ламы предложили признать по законам КНР

Кстати, ранее Далай-лама, которому исполнилось уже 90 лет, объявил о поиске нового духовного лидера после своей смерти и бросил вызов Пекину. Он заявил, что новый духовный лидер будет найден с помощью фонда Gaden Phodrang Trust, и никто другой не имеет права вмешиваться в этот процесс.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Китай
  • Чехия
  • Далай-лама
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar