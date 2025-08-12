Китай объявил бойкот президенту Чехии после его встречи с Далай-ламой
Обложка © ТАСС / ЕРА
Китай официально прекратил поддерживать любые контакты с президентом Чехии Петром Павлом после его встречи с Далай-ламой XIV. В МИД КНР назвали этот шаг нарушением политических обязательств Праги.
«Несмотря на представления, которые мы неоднократно делали (чешской стороне — прим. Life.ru), а также решительный протест Китая, президент Чехии Петр Павел настоял на встрече с далай-ламой в Индии. Это серьезное нарушение политических обязательств властей Чехии перед китайским правительством», — заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
По мнению китайской стороны, это стало провокационным шагом, нарушающим территориальную целостность КНР. В ответ на это Пекин принял решение разорвать дипломатические контакты с чешским президентом, отказавшись от дальнейшего взаимодействия.
Кстати, ранее Далай-лама, которому исполнилось уже 90 лет, объявил о поиске нового духовного лидера после своей смерти и бросил вызов Пекину. Он заявил, что новый духовный лидер будет найден с помощью фонда Gaden Phodrang Trust, и никто другой не имеет права вмешиваться в этот процесс.