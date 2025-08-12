Китай объявил бойкот президенту Чехии после его встречи с Далай-ламой

Китай официально прекратил поддерживать любые контакты с президентом Чехии Петром Павлом после его встречи с Далай-ламой XIV. В МИД КНР назвали этот шаг нарушением политических обязательств Праги.

«Несмотря на представления, которые мы неоднократно делали (чешской стороне — прим. Life.ru), а также решительный протест Китая, президент Чехии Петр Павел настоял на встрече с далай-ламой в Индии. Это серьезное нарушение политических обязательств властей Чехии перед китайским правительством», — заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По мнению китайской стороны, это стало провокационным шагом, нарушающим территориальную целостность КНР. В ответ на это Пекин принял решение разорвать дипломатические контакты с чешским президентом, отказавшись от дальнейшего взаимодействия.