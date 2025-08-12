Липецкий отель дал от ворот поворот бойцу СВО с женой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Tadevosian
Участник спецоперации (СВО) вместе с супругой не смог заселиться в гостиницу «Комфорт» в Липецке. Администратор отказала паре в предоставлении номера, объяснив решение особыми правилами. Об этом сообщает издание «Новости Липецка».
Военнослужащий сообщил, что причиной инцидента стало отсутствие у него паспорта. Когда он предложил в качестве альтернативы своё офицерское удостоверение, администратор отказалась принять его, несмотря на то, что законодательство допускает это.
В ответ на инцидент администрация гостиницы принесла извинения военнослужащему. Было заявлено, что причиной стала недостаточная подготовка сотрудницы. Офицеру вернули сумму, уплаченную при бронировании.
