12 августа, 12:43

Липецкий отель дал от ворот поворот бойцу СВО с женой

В Липецке отель Комфорт отказал в заселении участнику СВО и его жене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Tadevosian

Участник спецоперации (СВО) вместе с супругой не смог заселиться в гостиницу «Комфорт» в Липецке. Администратор отказала паре в предоставлении номера, объяснив решение особыми правилами. Об этом сообщает издание «Новости Липецка».

Военнослужащий сообщил, что причиной инцидента стало отсутствие у него паспорта. Когда он предложил в качестве альтернативы своё офицерское удостоверение, администратор отказалась принять его, несмотря на то, что законодательство допускает это.
В ответ на инцидент администрация гостиницы принесла извинения военнослужащему. Было заявлено, что причиной стала недостаточная подготовка сотрудницы. Офицеру вернули сумму, уплаченную при бронировании.
Невесте похороненного голым в Анапе бойца СВО отказали в возбуждении дела
А ранее Life.ru рассказывал об инциденте с известным участником СВО, который месяц в одиночку оборонял позиции. Его задержали по пути в Госдуму. Как затем оказалось, он находился в базе дезертиров, за что и был остановлен полицией.

Мария Любицкая
