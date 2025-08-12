Липецкий отель дал от ворот поворот бойцу СВО с женой

Участник спецоперации (СВО) вместе с супругой не смог заселиться в гостиницу «Комфорт» в Липецке. Администратор отказала паре в предоставлении номера, объяснив решение особыми правилами. Об этом сообщает издание «Новости Липецка».

