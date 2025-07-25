Бойца СВО, почти месяц оборонявшегося от ВСУ, задержали по пути в Госдуму

Известный дагестанский участник СВО Закарья Алиев, который около месяца в одиночку оборонялся от ВСУ, был задержан, когда направлялся в Госдуму. Об этом сообщил в своём телеграм-канале российский военный корреспондент и военный эксперт Владислав Шурыгин.

По словам журналиста, с военнослужащим произошёл инцидент, который сложно объяснить. Когда участник СВО ехал на встречу с депутатом, его остановили сотрудники полиции в метро и задержали для выяснения обстоятельств. Позднее в ходе разбирательств выяснилось, что Алиев числится в базе дезертиров.

«Да-да! Именно дезертиров! И подала его туда родная воинская часть! (...) Почти пять часов Закарью продержали в отделе, разбираясь с его статусом. Благо полицейские его узнали и с ним были все его документы», — рассказал Шурыгин.

Военкор отметил, что Алиев уже неоднократно попадал в базу данных дезертиров, и этот инцидент в Москве стал для него четвёртым. Каждый раз его воинская часть признавала ошибку и исключала бойца из списка, однако вскоре он снова оказывался в перечне ушедших в самоволку.