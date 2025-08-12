В МЧС предупредили жителей Подмосковья о надвигающемся дожде с грозой

Во вторник, 12 августа, в Подмосковье ожидаются грозы с дождями. МЧС региона предупреждает жителей и даёт рекомендации по безопасности в непогоду.

«В ближайший час с сохранением до 21:00 12 августа в отдельных районах Московской области ожидается гроза с дождём. По возможности оставайтесь во время непогоды дома», — говорится в сообщении.

Водителям советуют быть осторожнее на дорогах: снизить скорость, увеличить дистанцию, включить ближний свет или противотуманные фары и избегать парковки под деревьями и рекламными конструкциями. Пешеходам рекомендовано не прятаться под деревьями, металлическими конструкциями, линиями электропередачи, а также держаться подальше от шатких сооружений и водоёмов. В домах советуют плотно закрывать окна, убирать с балконов предметы и отключать неиспользуемую бытовую технику от сети.