В МЧС предупредили жителей Подмосковья о надвигающемся дожде с грозой
Обложка © Life.ru
Во вторник, 12 августа, в Подмосковье ожидаются грозы с дождями. МЧС региона предупреждает жителей и даёт рекомендации по безопасности в непогоду.
«В ближайший час с сохранением до 21:00 12 августа в отдельных районах Московской области ожидается гроза с дождём. По возможности оставайтесь во время непогоды дома», — говорится в сообщении.
Водителям советуют быть осторожнее на дорогах: снизить скорость, увеличить дистанцию, включить ближний свет или противотуманные фары и избегать парковки под деревьями и рекламными конструкциями. Пешеходам рекомендовано не прятаться под деревьями, металлическими конструкциями, линиями электропередачи, а также держаться подальше от шатких сооружений и водоёмов. В домах советуют плотно закрывать окна, убирать с балконов предметы и отключать неиспользуемую бытовую технику от сети.
Накануне жители подмосковного города Луховицы столкнулись с мощным природным явлением — внезапным дождём с градом. Очевидцы сняли видео, где на улицах образовался настоящий «гравийный покров», напоминающий зимнюю метель. Многие жители пожаловались на повреждение урожая овощей и цветов на дачных участках. Несмотря на масштаб осадков, серьёзных разрушений не зафиксировано.