Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 12:39

В МЧС предупредили жителей Подмосковья о надвигающемся дожде с грозой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во вторник, 12 августа, в Подмосковье ожидаются грозы с дождями. МЧС региона предупреждает жителей и даёт рекомендации по безопасности в непогоду.

«В ближайший час с сохранением до 21:00 12 августа в отдельных районах Московской области ожидается гроза с дождём. По возможности оставайтесь во время непогоды дома», — говорится в сообщении.

Водителям советуют быть осторожнее на дорогах: снизить скорость, увеличить дистанцию, включить ближний свет или противотуманные фары и избегать парковки под деревьями и рекламными конструкциями. Пешеходам рекомендовано не прятаться под деревьями, металлическими конструкциями, линиями электропередачи, а также держаться подальше от шатких сооружений и водоёмов. В домах советуют плотно закрывать окна, убирать с балконов предметы и отключать неиспользуемую бытовую технику от сети.

Роскосмос показал видео с циклоном, вызвавшим грозу и ливни в Москве
Роскосмос показал видео с циклоном, вызвавшим грозу и ливни в Москве

Накануне жители подмосковного города Луховицы столкнулись с мощным природным явлением — внезапным дождём с градом. Очевидцы сняли видео, где на улицах образовался настоящий «гравийный покров», напоминающий зимнюю метель. Многие жители пожаловались на повреждение урожая овощей и цветов на дачных участках. Несмотря на масштаб осадков, серьёзных разрушений не зафиксировано.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Погода
  • МЧС России
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar