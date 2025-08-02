Роскосмос показал видео с циклоном, вызвавшим грозу и ливни в Москве

«Роскосмос» показал видео, снятое с орбитальных спутников, на котором виден огромный циклон, принёсший к вечеру 1 августа грозы и ливни в Москву. Пресс-служба ведомства показала ролик. Огромный белый вихрь накрыл столицу всего за пару часов и привёл к разгулу стихии.

Циклон над Москвой. Видео © пресс-служба «Роскосмоса»

Видеоролик состоит из спутниковых снимков, сделанных российскими космическими аппаратами «Электро-Л» и «Арктика-М». Все кадры были смонтированы в одну ленту, что позволило увидеть полную картину вчерашнего циклона.