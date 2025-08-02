Роскосмос показал видео с циклоном, вызвавшим грозу и ливни в Москве
Обложка © пресс-служба «Роскосмоса»
«Роскосмос» показал видео, снятое с орбитальных спутников, на котором виден огромный циклон, принёсший к вечеру 1 августа грозы и ливни в Москву. Пресс-служба ведомства показала ролик. Огромный белый вихрь накрыл столицу всего за пару часов и привёл к разгулу стихии.
Циклон над Москвой. Видео © пресс-служба «Роскосмоса»
Видеоролик состоит из спутниковых снимков, сделанных российскими космическими аппаратами «Электро-Л» и «Арктика-М». Все кадры были смонтированы в одну ленту, что позволило увидеть полную картину вчерашнего циклона.
Напомним, синоптики предупреждали о дождях с грозами в Москве и области. Пик непогоды пришёлся на ночь с пятницы на субботу — с 1 на 2 августа. В подмосковном Долгопрудном таунхаусы загорелись после удара молнии. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду.