Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 12:34

Швейцария присоединилась к 18-му пакету антироссийских санкций ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JStagg_Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JStagg_Photography

Швейцария присоединилась к 18-му пакету санкций Евросоюза против России, расширив свои собственные ограничительные меры. Согласно официальному сообщению правительства, в новые списки вошли 14 физических лиц, 41 организация и 105 гражданских судов из других стран.

Также экспортный контроль ужесточён для 26 компаний. Эти меры начнут действовать с 12 августа, 23:00 (00:00 13 августа по московскому времени).

Кроме того, Швейцария ввела санкции против ряда физических и юридических лиц из Белоруссии и Молдавии. В частности, были введены ограничения на восемь белорусских оборонных предприятий. Также под санкции попали семь физических и три юридических лица из Молдавии, которых, по мнению Швейцарии, Россия якобы использовала для вмешательства в референдум о членстве Молдавии в ЕС и президентские выборы 2024 года.
Каллас заявила, что ЕС работает над новым пакетом санкций против России
Каллас заявила, что ЕС работает над новым пакетом санкций против России

Напомним, что 19 июля Евросоюз ввёл 18-й пакет санкций, существенно расширив список ограничений. Под новые рестрикции попали 14 физических и 41 юридическое лицо. В числе основных мер было принято решение о дополнительном уменьшении максимально допустимой цены на нефть из России. По подсчётам экспертов, ЕС потерял из-за антироссийских санкций свыше 1 трлн евро.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Швейцария
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar