Швейцария присоединилась к 18-му пакету антироссийских санкций ЕС

Швейцария присоединилась к 18-му пакету санкций Евросоюза против России, расширив свои собственные ограничительные меры. Согласно официальному сообщению правительства, в новые списки вошли 14 физических лиц, 41 организация и 105 гражданских судов из других стран.

Также экспортный контроль ужесточён для 26 компаний. Эти меры начнут действовать с 12 августа, 23:00 (00:00 13 августа по московскому времени).

Кроме того, Швейцария ввела санкции против ряда физических и юридических лиц из Белоруссии и Молдавии. В частности, были введены ограничения на восемь белорусских оборонных предприятий. Также под санкции попали семь физических и три юридических лица из Молдавии, которых, по мнению Швейцарии, Россия якобы использовала для вмешательства в референдум о членстве Молдавии в ЕС и президентские выборы 2024 года.