Швейцария присоединилась к 18-му пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцария присоединилась к 18-му пакету санкций Евросоюза против России, расширив свои собственные ограничительные меры. Согласно официальному сообщению правительства, в новые списки вошли 14 физических лиц, 41 организация и 105 гражданских судов из других стран.
Также экспортный контроль ужесточён для 26 компаний. Эти меры начнут действовать с 12 августа, 23:00 (00:00 13 августа по московскому времени).
Кроме того, Швейцария ввела санкции против ряда физических и юридических лиц из Белоруссии и Молдавии. В частности, были введены ограничения на восемь белорусских оборонных предприятий. Также под санкции попали семь физических и три юридических лица из Молдавии, которых, по мнению Швейцарии, Россия якобы использовала для вмешательства в референдум о членстве Молдавии в ЕС и президентские выборы 2024 года.
Напомним, что 19 июля Евросоюз ввёл 18-й пакет санкций, существенно расширив список ограничений. Под новые рестрикции попали 14 физических и 41 юридическое лицо. В числе основных мер было принято решение о дополнительном уменьшении максимально допустимой цены на нефть из России. По подсчётам экспертов, ЕС потерял из-за антироссийских санкций свыше 1 трлн евро.