Новая партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 пополнила ряды ВВС России

Российские войска получили новую партию современных фронтовых бомбардировщиков Су-34 от Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Данную информацию передаёт пресс-служба Ростеха.

Новая партия истребителей-бомбардировщиков Су-34. Видео © Telegram / Ростех

Переданные Минобороны РФ самолёты успешно прошли все этапы заводских испытаний, включая проверку в различных режимах эксплуатации, и были передислоцированы на места постоянного базирования. Поставка авиатехники осуществлена в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

«Фронтовой бомбардировщик Су-34 давно зарекомендовал себя как лучший в своём классе. Возможности машины позволяют лётчикам успешно действовать на театрах военных действий и применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Воздушное средство способно поражать различные цели на большом расстоянии, включая защищённые объекты противовоздушной обороны, а также вести разведку в любых погодных условиях. Руководитель подчеркнул, что российские предприятия наращивают объёмы производства этой авиатехники для своевременного обеспечения нужд армии. Поэтому в ближайшее время планируется передача военным и других типов авиационной техники.