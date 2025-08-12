Встреча Путина и Трампа
12 августа, 12:55

Новая партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 пополнила ряды ВВС России

Ростех доставил Минобороны РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Новая партия истребителей-бомбардировщиков Су-34. Обложка © Telegram / Ростех

Российские войска получили новую партию современных фронтовых бомбардировщиков Су-34 от Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Данную информацию передаёт пресс-служба Ростеха.

Новая партия истребителей-бомбардировщиков Су-34. Видео © Telegram / Ростех

Переданные Минобороны РФ самолёты успешно прошли все этапы заводских испытаний, включая проверку в различных режимах эксплуатации, и были передислоцированы на места постоянного базирования. Поставка авиатехники осуществлена в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

«Фронтовой бомбардировщик Су-34 давно зарекомендовал себя как лучший в своём классе. Возможности машины позволяют лётчикам успешно действовать на театрах военных действий и применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Воздушное средство способно поражать различные цели на большом расстоянии, включая защищённые объекты противовоздушной обороны, а также вести разведку в любых погодных условиях. Руководитель подчеркнул, что российские предприятия наращивают объёмы производства этой авиатехники для своевременного обеспечения нужд армии. Поэтому в ближайшее время планируется передача военным и других типов авиационной техники.

«Поднять боевой дух»: Участникам СВО передадут гитары с автографами российских звёзд
Ранее стало известно, что Минобороны РФ получило от ОАК очередную партию новых многофункциональных истребителей типа Су-35С. Самолёт разработан для обеспечения господства в воздушном пространстве и поражения наземных и надводных целей в любое время суток, при любых метеорологических условиях и на значительном расстоянии от аэродрома.

Юлия Сафиулина
